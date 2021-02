Zona rossa confermata e contagi Covid, sarà prorogata anche la chiusura delle scuole

TERMOLI. La notizia della proroga della zona rossa anticipata ieri dal Governatore Donato Toma a sindaci e amministratori presenti nella video-conferenza attraverso cui si sono confrontati i primi cittadini del basso Molise e i vertici regionali e dell’Asrem, si collega anche a quanto potrà essere deciso con propria ordinanza dal Ministero della Salute, che sta attenzionando assieme aIl’Istituto superiore di sanità la diffusione delle varianti sul territorio nazionale e pare che ci sia un orientamento a rendere arancione o molte più regioni, almeno 6, oppure addirittura tutta l’Italia in zona arancione. Abbiamo contattato il sindaco Francesco Roberti che ci ha fatto intendere come domani sarà prorogata l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in città, vista l’emergenza sanitaria che il territorio sta subendo a causa del Covid-19.