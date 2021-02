Muore a 38 anni per Covid, il cordoglio di Bellotti e Della Porta alla famiglia di Mirko

GUGLIONESI. Muore a 38 anni per Covid, il cordoglio dei sindaci di Guglionesi Mario Bellotti e di San Giacomo degli Schiavoni Costanzo Della Porta alla famiglia di Mirko Sarchione.

"Oggi San Giacomo degli Schiavoni perde un amico, un ragazzone buono, adottato dalla nostra comunità come fosse figlio suo. Non ci sono parole per esprimere il dolore per la scomparsa di Mirko. Che il buon Dio protegga la sua bella famiglia. A nome mio e della comunità sangiacomese giunga il più caloroso abbraccio alla famiglia Sarchione”.

“E’ una notizia dilaniante e sconvolgente. Siamo tutti allarmati per questa situazione e ci sentiamo disperati. Dobbiamo cercare di rimanere lucidi e pensare al futuro. Dobbiamo resistere e dobbiamo farcela. Questo è il messaggio che voglio mandare nonostante questa tragica notizia. Ho chiamato la mamma poco fa e non ci sono parole che possano lenire il dolore di questa famiglia. Non ci sono parole per esprimere il dolore per la scomparsa di Mirko”.

Stupore, incredulità e rabbia nelle due comunità. Tanti i messaggi di vicinanza alla famiglia Sarchione.

Tanti i commenti sui social, dove cittadini guglionesani e sangiacomesi sono distrutti dalla sconvolgente notizia, “oggi va via un ragazzo eccezionale, educato, sempre sorridente, sempre dedito al lavoro e alla famiglia”. In molti in segno di lutto hanno cambiato la loro foto profilo con un nastrino nero.

Il sindaco Bellotti ha inoltre dichiarato che la prossima settimana in accordo con la Croce Rossa, partiranno gli screening di massa, “mi raccomando che non passi l’idea che, chi risulta negativo allo screening, possa andare a festeggiare come se nulla fosse. La guardia deve essere molto alta. Al 99%, ovviamente, rimarremo in zona rossa per altri 15 giorni. Restiamo a casa il più possibile. E’stato anche deciso di chiudere, oltre alla villa comunale, anche il campo sportivo, poiché si creavano assembramenti di ragazzi che, pur facendo sport, si ritrovavano insieme”.