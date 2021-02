LARINO. «Il Ministero della Salute dà l'ok alla riapertura dell'ospedale di Larino». La velina del commissario ad acta Angelo Giustini colpisce ancora, anche se cambia sempre messaggero. Oggi apprendiamo dal segretario regionale dem Vittorino Facciolla di questo via libera atteso da tutto il Molise.

«Poco fa il ministero ha autorizzato il commissario alla Sanità della Regione ad attivare presso l'ospedale Vietri di Larino posti letto destinati alla terapia subintensiva dei pazienti affetti da Covid.

Lo ha fatto alla sola condizione che sia garantita la separazione dei percorsi covid da quelli no covid per tutelare i reparti attualmente attivi al Vietri.

Sì perchè in tutti questi mesi quello che non è mai stato detto è che una parte dell'ospedale frentano ha sempre continuato ad essere aperta e che oggi sono attivi 40 posti Rsa attualmente attivi con 30 ospiti, 20 posti Udi, servizio di dialisi, centro anti diabetico, camera iperbarica, poliambulatorio medico specialistico. Il Vietri, in verità, è stato chiuso solo per le acuzie. È fondamentale quindi oggi mantenere la continuità di questi servizi e allo stesso tempo accogliere i malati covid. Come? Separando attentamente i percorsi e consentendo che restino aperti gli attuali reparti e garantiti gli stessi servizi.

Ora l'imperativo è correre perché per contrastare adeguatamente la pandemia non si può perdere neanche un secondo».

Post anche di Michele Iorio, «Ho appena saputo, per le vie brevi, che il Ministero per la Salute ha dato il via libera al commissario ad acta Giustini per il centro Covid a Larino. È questo il primo passo per una gestione più ordinata della rete ospedaliera regionale. Questa è certamente la vittoria dei molisani».

Nel merito l'auspicio è che il Vietri ora diventi centro Covid in un tempo accettabile, ma speriamo anche che il commissario ad acta la smetta di usare le veline d'occasione e capisca che il ruolo dell'informazione è essenziale in una fase come questa, dove l'opinione pubblica vive l'emergenza sanitaria in apnea, stretta tra contagi, restrizioni, lutti e crisi economica.

Invece c'è il balletto... della politica sanitaria...