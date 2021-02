Maledetto Covid, in Terapia intensiva si è spento il sorriso di Carmine D'Angelo

TERMOLI. Una giornata tragica per i decessi Covid in basso Molise, si è spento Carmine D'Angelo, nostro amico, imprenditore e icona del mondo calcistico locale. Era ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale Cardarelli di Campobasso da diversi giorni. Aveva compiuto lo scorso 9 gennaio 62 anni. Da Termolionline un sincero abbraccio alla famiglia.