Campomarino senza Usca e senza Covid-hotel, D'Egidio: Asrem in silenzio da giorni

CAMPOMARINO. Addio alla prospettiva del Covid-hotel al Lido, coi 23 posti che erano stati previsti dopo il bando regionale. Il proprietario ha rinunciato e ora si torna in ballo con nuove assegnazioni. Ma la criticità più grossa è quella che l’amministrazione comunale pone in evidenza rispetto all’annunciato presidio Usca. Doveva aprire dal 9 febbraio, è rimasto lettera morta. L’assessore Michele D’Egidio è sconfortato: «Sono giorni che non abbiamo notizie».

Lo scorso 8 febbraio, il sindaco e l’amministrazione Comunale di Campomarino avevano reso noto a tutta la cittadinanza che, dopo un proficuo confronto con i vertici distrettuali Asrem e in particolare con il dottor Giovanni Giorgetta, sarebbe stato operativo il centro Usca (unità speciale di continuità assistenziale) a servizio dei territori di Campomarino e Termoli. Il centro ha sede al Lido di Campomarino in piazza A. Moro - nella sede della guardia medica estiva - e sarebbe stato attivo dalle ore 8 alle 20.