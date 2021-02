Da sabato al via le vaccinazioni over 80 in Molise: 12 i punti di somministrazione

Attualità di La Redazione Più informazioni su Campobasso CAMPOBASSO. Sindaci social annunciano l'avvio delle vaccinazioni da sabato 20 febbraio. Partirà, per coloro che si sono registrati sulla piattaforma dedicata di Asrem, la campagna vaccinale per gli over 80. 8 punti vaccini saranno operativi in Regione da Sabato 20 febbraio: 1) CAMPOBASSO 2) BOJANO 3) RICCIA 4) ISERNIA 5) VENAFRO 6) TERMOLI 7) LARINO 8) SANTA CROCE DI MAGLIANO Ulteriori 4 punti vaccini saranno attivati Domenica 21 febbraio: 9) TRIVENTO 10) FROSOLONE 11) MONTENERO di BISACCIA 12) AGNONE Via SMS, al numero indicato all'atto della prenotazione, giungerà il messaggio con il quale sarà indicato il luogo, il giorno e l'ora.