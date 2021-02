Ricoverata in Terapia intensiva studentessa 20enne di Termoli

CAMPOBASSO. Una studentessa 20enne di Termoli è stata ricoverata stamani nel reparto di Terapia intensiva Covid dell'ospedale Cardarelli di Campobasso.

Le notizie che giungono dal Molise sull'emergenza Covid non sono che progressivamente sempre più drammatiche. Uno degli aspetti che stanno emergendo a causa della diffusione della variante inglese sul territorio, specie nel basso Molise, sono il drastico abbassamento dell'età dei pazienti ospedalizzati e l'aggressività del virus, che rende più difficile la cura.

Su questo, forse a causa di una medicina del territorio non attrezzata a curare a domicilio i contagiati in modo efficace, occorrerebbero molte più unità Usca in collegamento col distretto sanitario di base, è stata anche sconfessata la prima opinione data dagli esperti a livello italiano, che parlavano di alta contagiosità, ma non di maggiori rischi per i pazienti. In Molise non è così.

La notizia della ragazza in Rianimazione conferma questa analisi, l'auspicio è che ne possa uscire al più presto e che altrettanto presto guarisca.