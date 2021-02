Scuole chiuse a Termoli fino al 6 marzo, l'ordinanza del sindaco Roberti

TERMOLI. Come anticipato ieri da Termolionline, è stata emanata l’ordinanza di proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Termoli, fino a sabato 6 marzo.

OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE. SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA IN TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. PROROGA ORDINANZE N. 34 DEL 30/01/2021 N. 50 DEL 09/02/2021

IL SINDACO

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 conla quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e ss. mm. e ii., recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dallalegge 14luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19”;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta

COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020;

VISTO, da ultimo, il DPCM del 14/01/2021;

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze n. 34 del 30/01/2021 e n. 50 del 09/02/2021 con le quali, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica nel Comune di Termoli e zone limitrofe,èstata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordinee grado di Termoli fino al 20/02/2021;

CONSIDERATA la persistente incompatibilità dello svolgimento dell'attività didattica in presenza con la situazione epidemiologica del Comune di Termoli;

SENTITI i dirigenti scolastici, l’Ufficio Scolastico Regionale e la Direzione U.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASREM;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000

ORDINA

-la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado di Termoli, disposta con le precedenti Ordinanze n. 34 del 30/01/2021 e n. 50 del 09/02/2021, è prorogata fino al 06.03.2021 incluso; -nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza potrà essere attivata, a cura delle istituzioni scolastiche, la formazione scolastica mediante il ricorso alla didattica digitale; -ai dirigenti scolastici è demandata l’organizzazione del personale docente e non docente per ottimizzare al meglio la didattica nel rispetto delle misure di contenimento dei contagi.