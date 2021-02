TERMOLI. Tutto definito per lo screening drive through per i residenti della città di Termoli.

L’amministrazione comunale attende solamente di conoscere le date in cui saranno disponibili i medici della Croce Rossa prima di ufficializzare le giornate in cui sarà possibile sottoporsi al tampone.

Gli antigenici sono già stati acquistati e nelle prossime ore saranno rilasciati i moduli con i quali si potrà aderire allo screening volontario.

I tamponi saranno effettuati presso la sede della Confraternita della Misericordia, che si ringrazia per la fattiva collaborazione, in via Biferno.

Per quanto riguarda le vaccinazioni che interessano la popolazione dagli 80 anni in su, è direttamente l’Asrem a contattare gli interessati che saranno convocati all’ospedale San Timoteo.

Intanto il Comune ha messo a disposizione il Palairino che si trova in Piazza Papa Giovanni Paolo II. Il palazzetto dello sport è in fase di allestimento da parte degli operai del Comune e dei volontari per la successiva fase della campagna vaccinale per la quale si attendono disposizioni da parte dei vertici Asrem.