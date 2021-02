Ricordo di un fratellone vero: ciao Carmine!

TERMOLI. Nel giorno della benedizione al cimitero per Carmine D’Angelo, pubblichiamo il ricorso personale di Michele Trombetta.

Questo ricordo avrei pagato una cifra a 9 zeri pur di non doverlo fare, mi costa moltissimo, parlare di un fratello più piccolo di me che purtroppo ci ha lasciati per questa vigliacca e subdola malattia che ci sta facendo davvero impazzire per tutto il dolore che ci sta causando.

Il mio fratellino o meglio io lo chiamavo Fratello, Carmine D'Angelo, conosciuto non solo a Termoli ma quasi in tutta Italia con il vezzeggiativo di 'U Pillitre (il Puledro di razza).

Il mio caro fratello amico con il quale ci siamo spartiti come si dice il sonno da bambini io avevo 5 anni di più di lui, nella mitica via Pustierla nel borgo vecchio, la mia casa di fronte alla sua, quante pazziarelle assieme agli altri scugnizz du paese vicchie.

Con la notizia della tua salita in cielo è come se mi avessero accoltellato alla schiena. Carminuccio, quanta strada abbiamo fatto assieme l'adolescenza, il calcio, le serate dove tu eri sempre il mattatore numero uno, un talento nato del buonumore, se uno aveva dei problemi, era triste, se incontrava te in pochi minuti gli passava tutto come non avesse avuto nulla.

Sulle gradinate del Cannarsa tu inventasti il movimento ultras del Termoli calcio, facendo diventare il piccolo stadio di Termoli come il Maracanà, tu hai portato un piccolo centro come Petacciato a giocare in un campionato nazionale, hai fatto conoscere il basso Molise a livello nazionale, hai fatto venire a Termoli le più grandi testate giornalistiche nazionali per conoscere il fenomeno del presidente che non vinceva mai ma sempre con il sorriso sulle labbra, .

Carmine fratello mio, per raccontare tutto quello che sei stato dovremmo stare qui una vita, io sto ripassando il film delle avventure vissute con te, mentre la tastiera del computer è bagnata dalle lacrime di dolore per la tua perdita.

Non ce lo dovevi fare questo scherzo fratello mio, non ho potuto e mi avevi invitato, venire a darti gli auguri per la nuova sede della tua creatura Tecnolamp, e non mi sono venuto a fare nemmeno l'ultima tazz' con te.

Fratello la tua scomparsa ha lasciato una città incredula, messaggi e telefonate a valanga di amici increduli e piangenti, hai visto che cosa hai combinato Carminuccio, davvero uno scherzo che non ci meritavamo, adesso come faremo senza il tuo sorriso contagioso, senza le tue storielle che seppure le conoscevamo a memoria, ogni volta che ce le raccontavi come solo sapevi fare ridevamo di gusto come fosse stata la prima volta.

E come faremo a non vederti seduto un po' stretto nella caratteristica Smart Arancio targata Tecnolamp, ti suonavamo per salutarti quando t'incrociavamo e tu pur non riconoscendo chi ti salutava, come fa il Papa, tiravi fuori la mano dal finestrino, e dicevi con la mano come volessi benedirci: “Ciao, ciao!”

Ora penso anche alla cara Isabella, senza di te al fianco non sarà più un cammino sereno, al carissimo Fabio che lo hai fatto a tua immagine e somiglianza, quando tu avresti appeso il tuo buonumore al chiodo, con lui avevi una sicura continuazione, e la graziosa Veronica, che in qualche modo pure ti assomiglia tanto, senza il marito e papà Carminuccio sarà tutta un'altra esistenza.

Carmine ti ho voluto un gran bene, come te ne hanno voluto tantissimi termolesi e non, andartene via cosi all'improvviso ad appena 62 anni è una mazzata per tutti, ora invidiamo gli angeli lassù perché stanno per ricevere una persona che li farà sicuramente divertire e al primo cherubino che incontrerà siamo certi gli dirà: "compa' facimece na tazz' e giù la sua risata classica con la voce roca, che ti giuro Carmine, porteremo nel nostro cuore per sempre come il ricordo più bello di una bella persona come eri tu.

Ciao Fratellò, salutami tutti gli amici lassù e visto che hai voluto andare via il giorno del compleanno di mia madre, se la dovessi vedere dille che le faccio gli auguri, tanto tu la conosci bene Annite a francese.