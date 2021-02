Il caso Cutolo: ​umanità della pena, dignità della persona umana e rieducazione del condannato

PORTOCANNONE. Fiducia al Governo Draghi e pandemia hanno chiaramente avuto più spazio di una notizia di cronaca che in altri momenti, forse, sarebbe stata la prima. Ci riferiamo alla morte di Raffaele Cutolo, fondatore della Nuova camorra organizzata, una delle più spietate organizzazioni criminali della storia del paese. Abbiamo intervistato Vincenzo Musacchio, giurista e docente di diritto penale, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). Ricercatore dell'Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. E’ stato allievo di Giuliano Vassalli e amico e collaboratore di Antonino Caponnetto.



Perché lasciare morire Raffaele Cutolo in regime di tortura del 41 bis?

«Precisiamo subito due aspetti. Cutolo è stato trattato in conformità alla legge nel pieno rispetto della dignità della persona umana. Il 41bis non è per nulla un regime di tortura. Sul primo aspetto, Gaetano Aufiero, legale di Cutolo testualmente conferma: «L’hanno curato nel migliore dei modi e, per quanto mi risulta, con la massima umanità». Tutte le varie illazioni sono puntualmente smentite dal suo legale. Sul secondo aspetto il 41-bis è un provvedimento personale sottoposto all’esame di un giudice. Il 41-bis non è vendetta o ritorsione, ma soltanto un regime carcerario differenziato per gli uomini più pericolosi della criminalità organizzata, per impedire loro di continuare a tenere rapporti con l’esterno ed esercitare il loro ruolo di capimafia anche dall’interno del carcere gestendo il sistema degli appalti, delle estorsioni e delle collusioni con la politica e l’economia. Non vedo tortura poiché si offre la possibilità al condannato di uscire da quel regime iniziando a collaborare con la giustizia e ogni singola applicazione del 41-bis è sottoposta all’esame di un giudice in ossequio al principio di legalità e di giurisdizione. Se poi gli attacchi al 41bis nascondono altro, allora il discorso cambia».

Chi era Raffaele Cutolo?

«Era un criminale sanguinario, ordinò circa mille omicidi senza il minimo pentimento. Custode di molti segreti e misteri soprattutto sulle collusioni, gli affari, i compromessi con la politica e la finanza. Cutolo aveva il controllo totale del Carcere di Poggioreale. Ai miei studenti l’ho descritto con un episodio che in pochi conoscono. Raffaele Cutolo, al rientro da un'udienza in un processo penale, non volle essere perquisito, come prescritto dal regolamento. Gli agenti penitenziari, che temevano ripercussioni, non ebbero il coraggio di perquisirlo allora il vicedirettore del carcere Giuseppe Salvia perquisì personalmente il Capo della Nuova Camorra Organizzata. Fece semplicemente il proprio dovere! Il boss cercò di schiaffeggiarlo. Il 14 aprile del 1981 Salvia fu barbaramente trucidato in un agguato a Napoli. Giuseppe aveva solo trentotto anni era sposato e aveva due figli piccoli. Questo era Raffaele Cutolo».

C’è un dibattito aperto anche sull’ergastolo ostativo e il nuovo ministro della Giustizia Cartabia, come giudice costituzionale si è espressa contro, lei cosa ne pensa?

«Sul ministro preferisco non esprimermi. Sul dibattito io sono tra quelli che credono alla rieducazione di un mafioso soltanto quando implichi perlomeno un mutamento profondo e sensibile della personalità, una sorta di “pentimento civile” inclusivo di momenti di riconciliazione e soprattutto riparazione nei confronti delle vittime e delle rispettive famiglie. Un concetto così impegnativo di rieducazione, denso d’implicazioni anche etiche, va ben di là dalla nozione più laica finora adottata dalla Consulta: la quale identifica il ravvedimento con l’acquisita capacità, da parte del condannato che interrompe lo stato detentivo, di rispettare le regole della convivenza sociale. La sentenza della Consulta, di fatto, ha rimesso tutto nelle mani del singolo giudice di sorveglianza che dovrà valutare ai fini del trattamento di reclusione se accordare o no il permesso o la libertà condizionale. In questo modo purtroppo si scarica sugli operatori penitenziari e sociali che redigono le relazioni trattamentali in cui descrivono il comportamento del detenuto e sul singolo giudice di sorveglianza la responsabilità della decisione finale. In tal modo chi dovrà decidere sarà inevitabilmente sottoposto alle eventuali “pressioni” dei mafiosi condannati al carcere a vita. In questo modo, a mio giudizio, si ritorna al regime che vigeva prima delle stragi del 1992, quando il carcere per i mafiosi era una villeggiatura dalla quale si continuavano a esercitare a pieno i poteri propri di un capo mafia. Potrebbe essere molto rischioso confondere questo delicatissimo tema con quello della rieducazione di condannati, anche a pene severe, che però non operano all’interno della criminalità organizzata».

Questi criminali che non si sono mai pentiti secondo lei non dovrebbero beneficiare di un trattamento di favore?

«Mi ripeto. Credo che il mafioso che non mostri alcun segnale di pentimento e permane in perpetuo all’interno del sodalizio, deve avvertire il peso dell’afflizione e la forza dello Stato poiché la scopo della pena è anche la difesa della società dalla delinquenza e altresì la repressione dei reati in chiave retributiva. Retribuzione non vuol dire vendetta. La criminalità organizzata va contrastata con strumenti repressivi drastici e funzionali alla prevenzione generale e alla difesa sociale. Siamo concordi nel ritenere che il delinquente (a prescindere dal tipo di reato commesso e dal livello di pericolosità) sia titolare di una dignità umana inalienabile e convinti che nessun uomo sia definitivamente irrecuperabile e di conseguenza ogni delinquente, è potenzialmente capace di miglioramento grazie a interventi di tipo rieducativo. Il punto in tal contesto è un altro. E’ ovvio che quando si palesassero segnali di eventuale redenzione, l’ordinamento penitenziario preveda la possibilità di attenuare il rigore della pena. Meccanismo, peraltro, già esistente nel nostro ordinamento penitenziario. Pertanto, il proposito di abolire l’ergastolo in questo specifico contesto trova in sé ben poche ragioni d’essere, visti gli istituti premiali già esistenti nella vigente legislazione. Chi si rifiuta di essere rieducato deve essere trattato al pari di chi invece accetta la rieducazione e lo fa con atti concreti? Che senso ha rieducare chi non vuol essere per nulla rieducato tantomeno risocializzato? Vorrei che mi si spiegasse come si può rieducare uno che non vuol essere rieducato! Se esiste il diritto alla libertà morale (inviolabile in base all’art. 2 Cost.) la persona può decidere di non volersi rieducare e risocializzare? Se esiste l’uguaglianza tra i cittadini (anch’essa inviolabile ai sensi dell’art. 3 Cost.) si possono applicare trattamenti simili quando sarebbe la loro applicazione a determinare delle discriminazioni? Saremmo capaci di rieducare uno che ordina di sciogliere il figlio di un pentito di mafia nell’acido per punire la sua decisione e per dare un monito a tutti gli altri associati? Chi ordina delitti efferati come l’uccisione di un bambino senza essersene mai pentito può godere del principio di rieducazione se non rinnega minimamente il suo passato, anzi ne va orgoglioso? Non basta il pentimento e il perdono, il reo deve risarcire concretamente le vittime, i familiari e la società con la propria opera sia da carcerato sia da uomo libero. Se così non fosse faremmo solo discorsi pieni d’ipocrisia».

Cosa ne pensa della situazione precaria in cui versano le carceri italiane?

«Ecco, questo credo sia uno dei problemi molto attinenti all’umanità della pena, alla dignità della persona umana e alla rieducazione del condannato. Siamo lo Stato membro dell’Unione europea (a parità di popolazione) con più persone in carcere senza processo: 19.565 (Fonte Istat 2018 ultimo dato utile). A parte la vergogna di avere così tanti detenuti in attesa di giudizio, sarebbe anche il caso di domandarsi quanto costa avere in carcere quasi ventimila persone, parte delle quali usciranno o per decorrenza dei termini o perché innocenti. Quello dei costi della carcerazione preventiva è un tema che, forse per la sua inciviltà di fronte al tema dei diritti della persona, è poco affrontato. Su questi temi in Parlamento purtroppo non si discute più».

C’è chi come Gherardo Colombo propone l’abolizione del carcere, lei cosa ne pensa?

«In una società come la nostra la sanzione penale purtroppo è ancora necessaria e non è tanto importante la severità, quanto la certezza della pena. Io credo che in un Paese democratico come il nostro, la pena vada personalizzata, cioè debba essere proporzionata alla gravità del fatto-reato, ma debba considerare anche la capacità del soggetto di essere recuperato alla vita sociale. Le vittime del reato, i loro familiari, i cittadini italiani stessi quando pensano alla certezza della pena, vorrebbero che il reo andasse in carcere immediatamente, giudicato subito con un processo celere che lo faccia stare in carcere dopo la giusta applicazione della pena. La sanzione penale deve essere l’extrema ratio e non la panacea di tutti i mali della società. Resto ancora oggi fermamente convinto di questa tesi. Voglio terminare con una mia riflessione: occorre stare attenti nel porre l’accento sul colpevole perdendo di vista la vittima. Reo e vittima devono essere considerati per ciò che sono nella realtà empirica perché per la vittima non c’è solo il danno, ma anche l’offesa e il suo diritto alla punibilità del reo».