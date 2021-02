Vaccinazioni over 80 al via in Molise

Attualità di La Redazione Più informazioni su Termoli

Campobasso

San Martino in Pensilis

Venafro

Bojano

Isernia

Campomarino

Larino

Guglionesi

Montenero Le foto

Vaccinazioni over 80 al San Timoteo

Copyright: Termolionline.it

Vaccinazioni over 80 al San Timoteo

Copyright: Termolionline.it

Vaccinazioni over 80 al San Timoteo

Copyright: Termolionline.it TERMOLI. Vaccinazioni in Molise, il report di ieri sera divulgato dall'Asrem porta 16.081 somministrazioni, di cui 6.638 di seconde dosi e 9.443 di prime inoculazioni. Ma oggi è il grande giorno del debutto della prima fase. Otto punti vaccinali attivi, altri 4 lo saranno domani. A Termoli, in attesa del PalAirino in corso di allestimento, ci si vaccina all'ospedale San Timoteo. Gli 8 punti vaccini saranno operativi in Regione da Sabato 20 febbraio:

1) CAMPOBASSO 2) BOJANO 3) RICCIA 4) ISERNIA 5) VENAFRO 6) TERMOLI 7) LARINO 8) SANTA CROCE DI MAGLIANO Ulteriori 4 punti vaccini saranno attivati Domenica 21 febbraio: 9) TRIVENTO 10) FROSOLONE 11) MONTENERO di BISACCIA 12) AGNONE Via SMS, al numero indicato all'atto della prenotazione, giungerà il messaggio con il quale sarà indicato il luogo, il giorno e l'ora. TERMOLI ONLINE.IT Invia le tue segnalazioni con WhatsApp Al numero 392-0608288