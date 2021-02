Aspettando l'ordinanza Arancione... di Speranza, Toma: Fiducia e responsabilità in Molise

CAMPOBASSO. In attesa della firma dell'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, con la quale il Molise sarà arancione per la prima volta, il Governatore Donato Toma, al quale il componente del Governo Draghi ha anticipato la notizia, si è espresso in termini di "Fiducia e responsabilità».

«Il Molise, per la prima volta dall'inizio della pandemia, diventa zona arancione. La nostra comunità si è comportata molto bene in tutti questi mesi. Le istituzioni hanno lavorato in sinergia (e lasciate perdere le fake news e le polemiche strumentali utili solo a creare confusione) e voglio ringraziare quanti hanno lavorato e lavorano in prima linea per proteggere i cittadini. In tutta Italia l’indice di contagio sta salendo e dunque passiamo, come altre regioni in arancione da domenica 21 febbraio.

Laddove ci sono situazioni più critiche provvederò io a circoscrivere delle zone rosse locali. In questo momento la prudenza e la protezione vanno al primo posto. Sono certo che continueremo ad avere fiducia e adottare comportamenti responsabili.

Tutti i dettagli e le prescrizioni della zona arancione sul sito del Governo».