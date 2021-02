Residenti a Termoli, a 95 e 89 anni prenotati per il vaccino a Frosolone: che succede?

TERMOLI. Genitori anziani residenti a Termoli, di 95 e 89 anni, ma iscritti alla vaccinazione over 80 a Frosolone. E' quanto ci ha riportato il signor Alfonso De Filippis, con una mail inviata alla redazione. Ma riscontri in tal senso sono pervenuti anche da Campomarino, persino a congiunti di amministratori o ex amministratori comunali. Qualcosa forse non ha funzionato?

«Buongiorno, vi contatto per comunicarvi che ho due genitori rispettivamente di 95 e 89 anni regolarmente inseriti nel piano di vaccinazione anti-Covid. Siamo stati contattati ieri 19 febbraio in quanto sono stati fissati la data e la sede per la vaccinazione. Dobbiamo recarci a Froslone domenica 21 febbraio. Tutto questo è assurdo e vergognoso. Pare che non siamo i soli».

Cosa risponde l'Asrem?