Un altro decesso Covid al San Timoteo, muore un 73enne di Guglionesi

TERMOLI. Situazione sempre più critica all'ospedale San Timoteo, dove l'ampliamento dell'ala Covid è direttamente proporzionale alla domanda di ospedalizzazione di pazienti aggrediti da una forma più virulenta di coronavirus. A un anno dalla prima diagnosi italiana, a Codogno, la guerra è ancora in corso, con quasi centomila decessi nel Paese. In viale San Francesco è deceduto nel pomeriggio di oggi un 73enne di Guglionesi, affetto anche da comorbilità. Si tratta del secondo decesso solo oggi a Termoli. Il quinto in pochi giorni.

Intanto, da giovedì sera ci sono stati anche i primi trasferimenti nell'area Covid del quarto piano, dove prima c'era la Urologia.