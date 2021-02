Febbre alta e positiva al Covid, 12enne ricoverata all'ospedale San Timoteo

TERMOLI. Si abbassa sempre di più l'età medie di chi si trova a combattere contro il Covid e deve ricorrere alle cure ospedaliere. Stavolta a recarsi all'ospedale San Timoteo ed essere ricoverata in osservazione all'area grigia del reparto di Medicina d'urgenza è una 12enne, che per fortuna non ha sintomi di insufficienza respiratoria, ma è positiva e ha la febbre alta.