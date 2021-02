«Post creano allarme in modo disgustoso, dall'ospedale smentite le notizie apparse sui social»

TERMOLI. "In queste ore stanno diffondendo false notizie sulla situazione di Emergenza al San Timoteo di Termoli. Personalmente ho sentito chi opera in ospedale per accettarmi di post allarmanti che hanno messo in rete e che non corrispondono a quanto rappresentato, non aggiungo altro per il rispetto della privacy dei pazienti in questione".

Con queste parole, il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, interviene sull'onda delle polemiche sociali scatenate da alcuni post apparsi su Facebook.

"Posso solo esprimere disgusto per chi in queste ore si sta rendendo protagonista di tali comportamenti, mancando di rispetto ai pazienti ai loro familiari e ai tanti medici impegnati nel proprio lavoro.

Mi auguro che la strumentalizzazione di tali episodi al solo scopo politico troverà giustizia divina prima di quella terrena, nel rispetto delle tante persone che stanno soffrendo".