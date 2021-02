Disguido over 80, anziani vaccinati: Palata, Tavenna e Acquaviva li vogliono in paese

BASSO MOLISE. Dopo il disguido prenotazioni, aAnziani comunque vaccinati a Termoli, in quanto chi si è recato ha spiegato di essere residente a Termoli e dopo verifica, è stata autorizzata la somministrazione. L'ha precisato l'Asrem.

Perché Frosolone? Nelle domande si è indicato Molise, come Comune però. Da qui l’assegnazione al centro pentro. Ma a chiedere vaccini più vicini sono stati anche i sindaci di Palata, Tavenna e Acquaviva Collecroce, nei rispettivi centri e in subordine presso l’Ambulatorio della guardia medica punto di Palata, Tavenna ed Acquaviva Collecroce. «Visto l’avvio della campagna vaccinale per gli ultraottantenni contro il Covid-19. Visto il prospetto inerente i punti vaccinali individuati. Vista la presenza di numerosi cittadini ultraottantenni residenti nei Comuni di Palata, Tavenna e Acquaviva Collecroce, molti dei quali hanno manifestato ai sottoscritti sindaci difficoltà nel raggiungere le sedi di vaccinazione individuate, in quanto non automuniti e privi di familiari vicini a cui potersi rivolgere per essere accompagnati, nonché la presenza di cittadini non autosufficienti e non in grado di deambulare. Vista la necessità di garantire a tutti i cittadini ultraottantenni la possibilità di ricevere il vaccino e date le necessità manifestate di cui al punto precedente, il che impone ai sottoscritti, quali autorità locali di Protezione Civile, di doversi attivare per poter spostare i cittadini suddetti, con mezzi e personale proprio, il che costituisce enorme disagio vista anche la carenza di personale da poter destinare a tale scopo. Vista la presenza nel Comune di Palata di una Ambulatorio Asrem a oggi destinato a Guardia Medica per i territori di Palata, Acquaviva Collecroce e Tavenna. Tutto ciò premesso, si richiede di valutare la possibilità di effettuare la somministrazione del vaccino Covid-19 per gli ultraottantenni presso i singoli Comuni, in sedi che saranno messe a disposizione dai singoli Enti, ed in subordine valutare la possibilità di utilizzo della sede dell’Ambulatorio Asrem destinato a Guardia Medica locale, facendo qui confluire i residenti dei Comuni richiedenti, considerando anche le brevi distanze che separano le suddette sedi. Si chiede tutto ciò al fine di agevolare la campagna vaccinale, soprattutto per le persone che per motivi legati all’età e alla non autosufficienza sono impossibilitati a spostarsi negli ambulatori individuati». Istanza sottoscritta da Maria Di Lena (Palata), Paolo Cirulli (Tavenna) e Francesco Trolio (Acquaviva Collecroce).