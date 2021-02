Ritardi, ordini e contrordini: la nostra salute in mano a chi?

TERMOLI. I termolesi hanno a cuore di più il San Timoteo o le vicende dei partititi ? E’ una domanda retorica cioè una di quelle la cui risposta è data per scontato. Essa è anche una domanda evergreen cioè la cui risposta vale sempre, oggi come in passato.

Ma, nonostante la evidente priorità dei cittadini, di fronte all’impoverimento del San Timoteo (diminuzione di alcune funzioni, chiusura di alcuni reparti, insufficienza numerica di medici ed altri operatori sanitari etc…) cosa hanno fatto le varie forze politiche negli ultimi dieci anni? Nulla o quasi, se non iniziative singole ed inefficaci, dichiarazioni, interviste. Di certo non si sono unite per elaborare e realizzare una strategia comune che salvaguardasse il San Timoteo e più in generale la struttura sanitaria del Molise.

Ora, se la salute è il bene principale delle persone e gli eletti dai cittadini non hanno saputo e voluto porre l’attenzione necessaria all’argomento, i politici de facto si sono resi inutili o almeno non adeguati ad uno dei loro compiti più importanti.

Veniamo ora al punto. Se un sistema,qualunque esso sia, non funziona bene in periodi di normalità, quando arriva un fenomeno eccezionale, quel sistema mostra tutta la sua inefficienza.

E non solo in teoria Lapalisse imperat, ma nel Molise abbiamo avuto la controprova. Il sistema sanitario molisano, da alcuni decenni inefficiente, nel fornire i propri servizi diventa caotico e quasi impazzito quando la pandemia colpisce duramente il Molise come in quest’ultimo periodo.

E la Rete della Sinistra di conseguenza chiede le dimissioni dei Responsabili.

Ma ciò che irrita di più è che nella nostra regione la pandemia non è arrivata all’improvviso come nel lodigiano(Codogno, Casalpusterlengo…)

Il maledetto Covid era giunto nell’Italia del Nord all’inizio del 2020. Il Molise ha avuto circa 10 /12 mesi per prepararsi al peggio. Ed invece. Si è giunti alla zona rossa.

Cosa possiamo apprendere per il futuro da una storia fatta di morti, lacrime ritardi, indecisioni, lotte partitiche? Ovvio: quando si ha un problema comune, esso va affrontato insieme.

Ed infatti relativamente alla situazione sanitaria molisana, alcuni giorni fa 19 sindaci del Basso Molise hanno inviato una diffida alla regione Molise, all’Asrem, alla struttura commissariale, alla prefettura di Campobasso, alla procura della Repubblica di Larino e per conoscenza al Ministro della Salute Speranza.

Iniziativa lodevole in quanto essa si caratterizza per essere interpartitica, ma troppo in ritardo. E’ come vedere una casa che brucia, e quando essa è quasi completamente distrutta, vengono chiamati i pompieri.

Premesso quanto sopra , ripetiamo,cosa possiamo imparare per il futuro?I partiti facciano le loro battaglie ideologiche quando vogliono e senza perdere la loro identità. Ma quando si tratta di problemi importanti per Termoli, per il Basso Molise e per tutto il Molise, allora necessita chesi diano da fare in maniera compatta E la salute dei Molisani è certamente uno di essi. Unirsi è fondamentale.

Questa esortazione può sembrare in contraddizione con il parere contrario al governodi unità nazionaledi Mario Draghi da me espresso sul Fatto Quotidiano del 17 Febbraio.

In realtà, in esso criticavo la composizione del governo e non certo il principio inattaccabile che l’unione fa la forza.

Conclusione. Per il futuro della sanità molisana e della sanità del Basso Molise di cui il San Timoteo è un pilastro fondamentale, l’azionecongiunta delle parti politiche è fondamentale. Ed abbiamo già verificato quanto il muoversi singolarmente con le bandiere dei singoli partiti porti all’inefficienza che diventa tragedia

Pertanto il futuro post pandemico della sanità termolese e molisana dipende solo dalla volontà di agire insieme. Solo cosi eviteremo di dover ripetere in futuro l’allusiva espressione la nostra salute in mano a chi?

Luigi De Gregorio