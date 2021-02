TERMOLI. Elisoccorso del 118 Abruzzo atterra a Termoli, alla periferia Sud, protocollo insolito rispetto alla prassi che voleva atterraggi e decolli nella zona dell'antistadio comunale. Video e immagini che hanno fatto il giro del Molise, ma non si tratta di un ricovero Covid. Un paziente non molisano ha avuto un malore sull'A14, in territorio pugliese, sulla carreggiata Nord. Il 118 è intervenuto nel tratto tra San Severo e Termoli e l'ha portato all'uscita del casello dell'A14, dove col supporto della Polizia stradale del distaccamento di Termoli, è stato caricato sull'elicottero e trasferito a Chieti.