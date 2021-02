Ospedale da campo al San Timoteo, sopralluogo della Protezione civile

TERMOLI. Sanità molisana ed emergenza Covid in continua evoluzione, di ieri la visita dei Carabinieri del Nas nei reparti di Terapia intensiva di tutto il Molise, comprese le strutture private, non solo negli ospedali pubblici dell'Asrem, di oggi il sopralluogo della Protezione civile comunale, regionale e dell'amministrazione comunale per l'allestimento dell'ospedale da campo a Termoli, che dovrà aiutare ad alleggerire la pressione sulla crescente domanda di ospedalizzazione che viene dal territorio a seguito della maggiore aggressività e contagiosità della variante inglese che si sta diffondendo sul territorio.

Al sopralluogo hanno preso parte il sindaco Francesco Roberti col vice sindaco Enzo Ferrazzano e l'assessore Michele Barile, col dirigente Gianfranco Bove. C'era il primario del Pronto soccorso Nicola Rocchia, il direttore sanitario Celestino Sassi e il direttore della Protezione civile Brasiello.

Sono 24 i posti chiavi in mano che saranno attivati nelle prossime ore, inviati dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, insieme alla Croce Rossa italiana, con medici, infermieri e operatori socio-sanitari.