Tutela della salute dei cittadini, «Sul Vietri occorre investire subito delle risorse»

URURI. Si affaccia sul territorio la costituenda associazione nazionale Tutela della salute dei cittadini, con la responsabile scientifica Anna Frate, che interviene sul Vietri Centro Covid.

«Assistiamo in questi ultimi giorni a continui trasferimenti fuori regione, questa è la dimostrazione che, quello che oggi manca in Molise sono i posti di rianimazione, posti che solo un ospedale per acuti può avere.

Diventa inutile parlare delle cose non fatte, oggi ci vogliono risposte immediate, mettiamo in campo i nostri ospedali di Isernia di Termoli e di Agnone di cui nessuno parla adesso. Bene anche l'intesa con Gemelli Molise e Neuromed, coinvolgiamo anche gli altri erogatori privati per quello che possono fare. Nel frattempo si può ipotizzare anche l'utilizzo del Vietri, previo investimento economico, solo così potrebbe avere un futuro. Soluzioni estemporanee non servono a nessuno.

La tecnologia, il personale, l'ovvio adeguamento strutturale (a molti sfuggono le leggi in materia) se non vengono finanziate espressamente per il Vietri, come diceva un vecchio saggio è passata la festa è gabbato lo santo, così si perde il promesso e l'esistente, oltre cento posti letto veri più dialisi camera iperbarica, poliambulatorio, consultorio, centro antidiabetico ecc. Si parla di reparto di malattie infettive, i posti erano 10 mai attivati e i locali sono stati destinati ad altre attività, centro antidiabetico, dialisicentro trasfusionale. L'emergenza non ha tempo. La risposta deve essere immediata. Ospedali per acuti Isernia, Termoli, Agnone più privati.

Intanto, i bollettini quotidiani, registrano oltre ai vari casi di nuovi positivi, anche ulteriori decessi».