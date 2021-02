«Grazie di vero cuore a tutti e come diceva sempre "Carminuccio": un abbraccio!»

TERMOLI. Nel day after della benedizione della salma del carissimo Carminuccio D'Angelo, la famiglia attraverso Termolionline, vuole ringraziare tutti coloro che hanno espresso cordoglio e vicinanza per la sua prematura scomparsa.

«Un semplice grazie non basterebbe per le splendide parole espresse per Carmine e per il conforto che ci avete dato a noi, Isabella, Fabio e Veronica. Siete stati immensi, cari amici e parenti che avete dimostrato la vostra calorosa vicinanza in questo orribile momento. Immensa quanto era l'allegria e la positività che trasmetteva il nostro caro Carminuccio a tutta la comunità termolese e dintorni. Un ringraziamento, quindi, a coloro che hanno espresso un pensiero attraverso un messaggio, un manifesto e partecipato al suo ultimo saluto nel sabato mattina. Grazie di vero cuore e come diceva sempre lui: un abbraccio! Isabella, Fabio e Veronica».