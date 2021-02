Malorni: si vaccinino subito i disabili e gli operatori socio-assistenziali

TERMOLI. Presa dei posizioni del consigliere comunale Nicola Malorni sulla campagna vaccinale.

«Si vaccinino al più presto le persone, adulte e minorenni, con disabilità e gli Operatori socio-assistenziali dei servizi sociali territoriali, compresi i centri diurni; affinché possano essere tutelati e possano uscire prima possibile da questo ulteriore isolamento sociale. Soprattutto in basso Molise la percezione sociale di rischio compromette le già fragili condizioni psicologiche di numerosi cittadini con disabilità. È nostro dovere civico dare priorità a loro e a quanti dedicano quotidianamente il proprio impegno lavorativo alla loro assistenza.

Le cooperativesociali non hanno mai smesso di assicurare assistenza, da remoto, nel rispetto delle norme anti contagio declinando le competenze di molti operatori in un difficile paradosso: assistere le persone con disabilità isolandole ulteriormente. Il loro inserimento nel piano vaccini garantirebbe il superamento di questa criticità che reputo non degna di un paese civile se protratta ulteriormente».