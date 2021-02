TERMOLI. In allestimento l'area che ospiterà l'ospedale da campo nel perimetro del San Timoteo a Termoli. Bilici partiti da Avezzano in tarda mattinata, con tutto il necessario per allestire le tende che ospiteranno fino a 25 posti letto con cui alleggerire la pressione sul nosocomio termolese.

Allacci elettrici fatti e reperiti i riscaldamenti. Come riferito ieri, sarà gestito da medici, infermieri e Oss dalla Croce Rossa.

"Sorgerà in un'area attigua all'ospedale San Timoteo - ha spiegato Toma all'Ansa - individuata dopo un sopralluogo con la Protezione Civile e la Croce Rossa. Domani mattina arriverà il bilico, con il materiale per l'allestimento, ed entro sera i lavori saranno terminati. Il personale della Cri agirà in sinergia con i colleghi del San Timoteo".

Toma, poi, ha così spiegato la scelta di Temoli: "inizialmente avevamo pensato a Campobasso, per ospitare l'ospedale da campo, poi la soluzione del 'Gemelli-Molise' per alleggerire la pressione sul 'Cardarelli' e l'emergenza in Basso Molise ci hanno consigliato scelte diverse. Se in futuro l'emergenza dovesse verificarsi a Isernia, chiederò un altro ospedale da campo".