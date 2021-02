Lutto a Guardialfiera, si è spento l'ex amministratore Osvaldo Catalano

GUARDIALFIERA. Non solo Luigi Pardo Terzano tra gli ex amministratori del territorio in basso Molise tra coloro che sono deceduti a causa del Covid. A spegnersi è stato un suo coetaneo, l’ex assessore del comune di Guardialfiera Osvaldo Catalano, sempre del 1953. Si trovava ricoverato ad Atri, in Abruzzo, da dove era stato portato pochi giorno dopo aver subito un intervento chirurgico in Molise per l’inserimento di by-pass coronarici. Ad annunciarlo il sindaco Vincenzo Tozzi. «Una triste notizia ci ha raggiunto poco fa, un altro nostro concittadino, ex amministratore comunale distintosi per le sue qualità umane e politiche, è deceduto per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute dopo aver contratto il Covid. Ciao Osvaldo, che la terra ti sia lieve. L’amministrazione comunale, a nome anche di tutta la comunità, porge le più sentite condoglianze alla famiglia».