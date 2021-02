Nuova stretta allo stabilimento Fca, chiusi docce e spogliatoi: mensa a fine turno

TERMOLI. La crescita dei contagi allo stabilimento Fca ha reso incandescente il clima in fabbrica a Rivolta del Re.

Si è riunito mattinata di ieri il comitato esecutivo di stabilimento congiuntamente alla Rls. Così come richiesto dalle Organizzazioni Sindacali e su sollecitazione dei lavoratori, vista la situazione epidemiologica in Molise, a partire dal 1 Marzo e fino al 31 Marzo ripristinerà alcune misure di sicurezza utilizzate lo scorso anno, si procederà al ripristino del servizio mensa a fine turno per tutti i lavoratori.

A renderlo noto la nota di Fim, Uilm, Fismic e Ugl.

«Verrà garantito per i lavoratori che effettuano il turno centrale e per gli impiegati il servizio mensa con pasto caldo e sarà comunque possibile usufruire del sacchetto preconfezionato. Inoltre, così come da noi richiesto si procederà ad aumentare il numero di lavoratori impiegati fragili che possono effettuare attività di smart-working. Infine verranno temporaneamente chiusi gli spogliatoi e le docce. Queste misure avranno una validità temporanea, ed entro il 27 marzo si terrà una riunione per decidere in base all’andamento dell’epidemia se prorogarle. Ribadiamo che sono misure temporanee.