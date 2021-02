​Scopriamo la moda Made in Italy: Salvatore Ferragamo

TERMOLI. Nel campo della moda il made in Italy è da sempre sinonimo di qualità e di successo. Merito di brand come Salvatore Ferragamo che attraverso la ricerca e la produzione di qualità riescono ad offrire sempre prodotti al top ed attirare l’attenzione di milioni di appassionati.



Nato a Bonito, in Irpinia, nel lontano 1898, Salvatore Ferragamo – il fondatore del noto marchio - era l’undicesimo di quattordici figli di una famiglia umile. I Ferragamo erano così poveri che i figli potevano permettersi di indossare le scarpe solo la domenica. Proprio in virtù di questo, il piccolo Salvatore cominciò a sognare un giorno di fabbricare scarpe artigianali che avrebbe poi utilizzato per passeggiare.

Dopo aver intrapreso il percorso di calzolaio a Napoli all’età di 14 anni emigrò in America, ma presto rimase deluso dalle tecniche di lavoro che erano prive di quella ricerca della qualità che lo aveva ispirato. Tornò in Italia nel 1927 e stabilì il suo quartier generale a Firenze. L’obiettivo di Salvatore Ferragamo era quello di creare modelli di scarpe estremamente confortevoli senza tralasciare l’eleganza e lo charme. Era infatti convinto che se una persona non avesse fabbricato le scarpe manualmente, non sarebbe mai stato in grado di realizzarle come se fossero una seconda pelle.

Anche per questo l’innovazione tecnologica è sempre stato un suo campo di interesse privilegiato. E ciò è stato alla base della sua creatività che gli ha permesso di creare degli autentici capolavori. Un bel giorno, il regista Cecil B. De Mille, che non era certo uno sconosciuto, gli commissionò 100 paia di stivali. Quando Salvatore Ferragamo consegnò il lavoro, Cecil De Mille apprezzò molto. E pertanto ordinò altre calzature per tutti gli attori e le comparse del film che stava realizzando.

Ufficialmente Salvatore Ferragamo divenne un marchio registrato nel 1928. A quel tempo l’azienda aveva 60 dipendenti, impiegati nei vari shop. Successivamente il brand crebbe così tanto da diventare famoso in tutto il mondo e da diventare un punto di riferimento non solo nella moda, ma anche nell’ambito delle tecniche artigianali di produzione. Il brand è famoso in tutto il mondo per diversi motivi e prodotti, come il settore profumo Salvatore Ferragamo che ha affascinato donne e uomini di tutto il mondo.

Uno dei profumi più amati del noto marchio è Signorina profumo. Si tratta di un prodotto creato dai profumieri Sophie Labbé e Juliette Karagueuzoglou nel 2011, è un fiorito-orientale fruttato, in cui le note frizzanti del ribes e del pepe rosa si uniscono a quelle del gelsomino, della peonia e della rosa, sprigionando poi dalle note di fondo sentori di panna cotta, muschio e patchouli.

Signorina è la celebrazione di una ragazza chic dal sofisticato, sottilmente sfacciato e fresco profumo. Una nuova fragranza con l'eleganza e tutto lo stile italiano di Salvatore Ferragamo, ispirata al suo forte legame con le giovani donne alla moda dalla modernità senza tempo, creatività e un pizzico di audacia.