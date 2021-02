LARINO. Un messaggio di 2 minuti e 29 secondi durissimo, uno dei più duri che sono stati confezionati sin qui, nell'emergenza sanitaria. L'ha diffuso via social e sta già facendo il giro di innumerevoli gruppi. Parliamo del video di don Antonio Di Lalla, fondatore del mensile "La Fonte" e parroco a Larino. Dice chiaramente di muoversi, rivolgendosi al Governatore Toma, e per il suo tramite a chi gestisce la sanità nel Molise, "smettendola di prenderci in giro sull'ospedale Vietri", una delle frasi estrapolate dalle immagini.