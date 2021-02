Emergenza Covid, raggiunto accordo con Neuromed per 12 posti di terapia intensiva

CAMPOBASSO-POZZILLI. Accordo raggiunto anche con il Neuromed di Pozzilli. Al termine dell’Unità di crisi tenutasi questa mattina è stato raggiunto l’accordo per l’attivazione immediata di 12 posti di terapia intensiva presso il Neuromed di Pozzilli.

Dopo la convenzione con il Gemelli Molise ancora un privato arriva in soccorso della sanità molisana in queste settimane di assoluta emergenza per la regione Molise, in particolar modo per la zona del Basso Molise. Nelle prossime ore il commissario ad acta Angelo Giustini pubblicherà il decreto di autorizzazione alla convenzione che sarà operativa da subito. I 12 posti di Terapia intensiva saranno già disponibili dalla tarda mattinata di domani.