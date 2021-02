TERMOLI. Pietro Cappella diventa comandante della Polizia municipale di Termoli.

Le funzioni gli sono state attribuite dal dirigente Domenico Nucci, dopo il trasferimento chiesto e ottenuto da Antonio Persich, che ha vinto il concorso alla Polizia locale di San Salvo.

Il testo della determina di Nucci:

«Considerato che è indispensabile individuare figure di coordinamento operativo presso il Settore VIII Polizia Municipale e che in passato tali funzioni sono state più volte ricoperte dal dott. Antonio Persich e dal dott. Pietro Cappella in possesso di requisiti, specifiche competenze tecnico-gestionali, esperienze professionali, capacità relazionali ed attitudini necessari per ricoprire il ruolo apicale e quello vicario; Premesso che: - con determina dirigenziale n. 5 del 03/01/2019 sono state affidate le funzioni di Comandante del Settore Polizia Municipale, per il coordinamento operativo del Comando al dott. Antonio Persich e le funzioni di Vice Comandante al dott. Pietro Cappella, entrambi inquadrati in cat. D con i gradi previsti nel vigente Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Termoli, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 21/12/2007 con il quale all’art. 8 ne definisce la struttura gerarchica; - con determina dirigenziale n. 400 del 26/02/2019, sono stati assegnati i gradi di “Maggiore Comandante” della P.L. al dott. Antonio Persich e di “Capitano” al dott. Pietro Cappella ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento speciale del corpo di polizia municipale del Comune di Termoli; Visto che, con nota prot. n. 10024 del 18 febbraio 2021, il dott. Antonio Persich, dipendente di ruolo del Comune di Termoli, con il profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza (categoria giuridica D posizione economica D1), ha chiesto di essere collocato in aspettativa senza assegni e con il riconoscimento dell’anzianità di servizio, dall’ 01/03/2021, ai sensi dell’art.110 c 5 del D.lgs. 267/2000, in quanto vincitore della selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato (ex art.110 c 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.), di Comandante della Polizia Locale indetta dal Comune di San Salvo, per il seguente periodo: dall’ 01/03/2021, fino alla scadenza del mandato elettivo dell’attuale sindaco di San Salvo, (presumibilmente giugno 2022), salvo cessazione anticipata per dimissioni o revoca, con diritto alla conservazione del posto al termine del predetto incarico a tempo determinato; Preso atto che con determina dirigenziale n. 325 del 19/02/2021 è stata concessa al dott. Antonio Persich, Comandante della Polizia Municipale di Termoli, l’aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio ai sensi dell’art. 110 C.5 del D.L.GS. VO 267/2000, con decorrenza 01/03/2021; Ritenuto necessario pertanto, nelle more della riorganizzazione del Settore VIII, di individuare quale Comandante della Polizia Municipale il dott. Pietro Cappella, inquadrato in cat. D, come approvato in graduatoria finale all’esito della selezione interna per la progressione verticale ex art. 22, comma 15 del D.lgs. n. 75/2017 per istruttori direttivi di vigilanza; Vista la determina dirigenziale n. 2567 del 28/12/2018 che approva la graduatoria del personale dipendente per n. 2 posti nel profilo professionale di “istruttore di vigilanza” categoria D – posizione economica iniziale D1; Visto che il sunnominato dipendente chiede l’aspettativa dall’ 01/03/2021, fino alla scadenza dell’attuale mandato elettivo del Sindaco di San Salvo, presumibilmente giugno 2022, salvo cessazione anticipata per dimissioni o revoca; VISTI: l'art.52 del D.L. vo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. l’art. 8 del Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale; il regolamento comunale per l’acquisizione, la gestione e la valorizzazione delle risorse umane; il D.lgs. 165/01; il D.lgs. 267/00; lo Statuto dell’Ente; DETERMINA di affidare con decorrenza 01/03/2021 e fino a nuova disposizione, le funzioni di Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Termoli al dott. Pietro Cappella, per il coordinamento operativo del Comando.