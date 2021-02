Regiona Molise, film commission e grande schermo

MOLISE. Con la riforma del Titolo V della Costituzione lo Stato ha acquisito la titolarità di una potestà legislativa “speciale”, rimanendo legittimato a legiferare solo in certe materie. Le altre spettano alle Regioni che si trovano a disporre in materie prima disciplinate dallo Stato.

Ne residuano altre in concorrenza fra Stato e Regioni. Nell’àlveo della legislazione concorrente, il c. 3 cita la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la promozione ed organizzazione dell’attività culturale.

Fu il 5s Andrea Greco a proporre localmente la legge per l’istituzione della ‘Molise Film Commission’ allo scopo di “dare impulso e rinnovata spinta al settore cinematografico, quale volàno di sviluppo turistico e culturale per il territorio”. Ma le ridotte dimensioni del Molise suggerirono di evitare la creazione di un ente ‘ad hoc’, se non altro per risparmiare risorse economiche. La Commissione nasce per attirare potenziali investitori e per seguirli nella realizzazione dei prodotti cinematografici a beneficio di quelle attività coinvolte in un set cinematografico. Forniscono ‘database’ di ‘location’ e maestranze, offrono mezzi, e finanziamenti; e sono di supporto alla valorizzazione del territorio. Il Molise può essere considerato un set cinematografico a cielo aperto. Il racconto della vita di provincia (attraverso il cinema e le fiction) è un’indubbia opportunità di crescita e di sviluppo. L’alleanza cinematografia-turismo è vincente e produce reddito.

Nelle Regioni le ‘Film Commission’ cominciano a nascere sul finire degli Anni ‘90. L’Emilia-Romagna la istituisce nel 1997; in Liguria nasce nel 1999; l’Umbria diventa operativa nel 2016; in Lombardia inizia nel 2000; in Piemonte nel 2007. La ‘Roma Film Commission’ parte nel 2007 e, nel Lazio, si gira l’80% della produzione nazionale. Il Trentino si avvia nel 2011, mentre l’Alto Adige dispone di una sua diversa “F.C.” Nelle Marche si parte nel 2001 ed in Toscana nel 2007; in Campania nel 2004; la Sardegna dispone nel 2006; la Puglia nel 2007. I soldi investiti ritornano sul territorio moltiplicati x 4. Il Molise ha una “Film Commission” attiva dal 2012. In compenso opera da molti anni il “Molise Cinema”. In Abruzzo sono stati girati “Il nome della rosa” e “La volpe e la bambina”; in Umbria “Carabinieri” e “Don Matteo”. La miniserie dedicata a Luisa Spagnoli ha acceso i riflettori su questa regione.

Le ‘fiction’ legate alla Puglia ed i film di Checco Zalone hanno rivalutato la parlata locale, mentre i film girati nel Salento da Ferzan Ozpetek hanno focalizzato l’attenzione sul cibo e registi come Sergio Rubini e Matteo Garrone si sono sentiti ispirati da questo territorio. La Campania è il territorio più riconoscibile, analizzato nell’immaginario collettivo a livello cinematografico. La Lucània è stata scelta da Mel Gibson per “The Passion”. Rocco Papaleo girò “Basilicata coast to coast”. La Sicilia è la regione più cinematografica e dispone di una grande tradizione teatrale.

Già prima di “Molise film commission” nella 20^ sono stati girati tanti film. “Sole a Catinelle”, con Checco Zalone (tra Petrella, Limosano, Casacalenda, Provvidenti, Montecilfone); “Non ti muovere”, con Sergio Castellitto e Penelope Cruz (tra Ripalimosani, Castropignano, Oratino, Bojano, Altilia); “La legge è legge” con Totò e Fernandel (a Venafro); “Continuavano a chiamarlo Trinità”, con Bud Spencer e Terence Hill (con scene sulle sponde del fiume Volturno); Teatro de “Il prefetto di ferro” (con Giuliano Gemma e Claudia Cardinale) è stato Colli al Volturno; “Due mogli sono troppe” (ancora Colli al Volturno e Fornelli); “I magi randagi”, con Silvio Orlando (Venafro, Rocchetta e Sesto C.); “Come il vento”, con Valeria Golino (parzialmente in Molise); “Il sole dei cattivi”, con Nino Frassica (un intero tempo a Larino); “Stesso sangue” (tutto in Molise); “Il prezzo dell’onore” (tra Guardiaregia e Bojano); “Il Viaggio” (per intero in Molise); “Ferragosto all’italiana” (tra Acquaviva C., Termoli, Petacciato); “La pace non è uno stato naturale” (S. Giovanni in G., Montagano, il monte La Gallinola, Campitello M., San Polo M.); “Oltre la linea gialla” (girato ad Agnone); “Mamma + Mamma” (a Guardialfiera); “L’amore ai tempi di Shrek” (tra Agnone, Campobasso, Isernia); “Il giovane Pertini”, con Massimo Dapporto (in parte a Ferrazzano): “La ragazza e il generale”, con Virna Lisi (tra Pozzilli e Venafro); “Vengo anch’io” (tra Campobasso, Altilia, diga del Liscione); ”Legami di sangue” (tra Casacalenda, Guardialfiera e Termoli).

Claudio de Luca