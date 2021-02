Scontro tra due auto a Montenero, 30enne finisce al Pronto soccorso

MONTENERO DI BISACCIA.. Scontro a Montenero di Bisaccia nel pomeriggio di ieri, coinvolte due autovetture. E' avvenuto in viale Europa e per un 30enne, alla guida di una delle due macchine, si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto forze dell'ordine e il 118 Molise con la postazione locale della Misericordia di Termoli in ambulanza.

Il 30enne ha rimediato diverse escoriazioni al volto ed è stato medicato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Illeso il conducente dell'altro veicolo.