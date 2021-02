Piano vaccinale, consiglio avvocati chiede inserimento in lista: «Giustizia servizio pubblico»

LARINO. Iniziativa forte del presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Larino, Oreste Campopiano, che chiede come gli operatori di giustizia vengano inseriti, come avviene anche in altre regioni, nel piano vaccinale molisano. Lo ha ribadito in una lettera inviata ieri agli iscritti: «Cari Colleghi, l'emergenza epidemiologica che, con particolare virulenza, sta investendo anche la nostra Comunità con conseguenze dolorose, impone di attivare tutti gli interventi intesi alla tutela della salute degli operatori del settore Giustizia e quindi degli avvocati, Magistrati e del personale degli Uffici categorie che devono considerarsi prioritarie con riferimento al programma di vaccinazione nazionale contro il Covid-19. La Giustizia, al pari della Sanità e della Istruzione, è un servizio pubblico essenziale ed esercita indiscutibilmente attività di rilevante interesse destinato alla collettività.Per avere idea di quanto per noi è concreto il pericolo di contagio si pensi che Cassa forense ad oggi ha già indennizzato oltre 10.000 colleghi per causa Covid. Questo delicato e complessivo contesto non è certamente sfuggito al Coa di Larino il quale, ben consapevole delle difficoltà e dei ritardi fin qui accumulati dalle Regioni, nella attuazione del piano di vaccinazioni nazionale, (tanto da diventare priorità assoluta del nuovo Esecutivo), si è attivato nella considerazione che, con la collaborazione di tutte le componenti del Sistema Giustizia locale, e quindi dei Magistrati, anche di Procura, del personale e dell'Avvocatura, la richiesta di inserimento prioritario nell'ambito della auspicabile revisione del piano vaccinale nazionale, possa ottenere risultati più immediati e concreti. In questa direzione sono intercorsi, già da tempo, contatti con i vertici degli Uffici, ottenendo ampia ed incondizionata disponibilità Non deve sfuggire peraltro che sia l'A.N.M. che il C.N.F., sin dallo scorso gennaio, hanno formalizzato al Ministro della Giustizia la richiesta di vaccinazione degli iscritti da loro autorevolmente rappresentati e che alcuni Ordini Forensi hanno ribadito, con propri deliberati, tale avvertita necessità. Regioni come il Lazio, la Lombardia, la Calabria sono restate sorde alle sollecitazioni, mentre solo la Sicilia e la Toscana -ad oggi – hanno assicurato l'inserimento (in Fase 2) degli operatori di Giustizia. Deve però essere chiaro che la gestione delle priorità non compete alle Regioni, che sono invece solo soggetti attuatori e che, solo se e quando dovesse essere modificata o integrata l'attuale pianificazione, l'intervento non potrà non riguardare gli operatori di Giustizia di tutto il territorio nazionale, non potendosi seriamente immaginare, ad esempio, che gli avvocati di Firenze o di Palermo possano ricevere la somministrazione del vaccino, contrariamente a quelli di Roma, di Milano o di Reggio Calabria. Ciò posto non sfugge a nessuno che le varie Regioni non procedono con la stessa efficienza e con la stessa rapidità, se è vero come è vero che solo in questi giorni, in gran parte del territorio nazionale, è iniziata la vaccinazione per gli over 80 e che invece,solo in alcune zone, si sta avviando già la vaccinazione del personale scolastico. Il Molise soffre di una evidente carenza di servizi sanitari territoriali attrezzati per far fronte a questa emergenza e comunque di tanto ne risente anche l'attuazione del piano di vaccinazione, con ritardi che, alimentano le preoccupazioni e le ansie di tutti noi. Per tale ragione la richiesta verrà inoltrata non solo agli organismi reg.li competenti, ma anche agli organi centrali del Ministero della Salute ed al Presidente del Consiglio dei Ministri affinché si attivino per la integrazione del piano in precedenza predisposto e si dispongano ulteriori necessari ed adeguati presidi territoriali. Il Consiglio ovviamente è aperto a tutte le interlocuzioni, ed ai suggerimenti, purché intesi alla collaborazione, nel convincimento che ormai da un anno viviamo una dolorosa emergenza che impone a tutti la necessaria lucidità, serenità e visione di prospettiva. Vi ringrazio a nome di tutto il Coa che vi assicuro ha fatto e sta facendo tutto quanto in suo potere e anche oltre».