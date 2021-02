Vaccini: caos e assembramenti nelle sedi Asrem, arrivano le forze dell’ordine

TERMOLI. Non tutto è filato liscio ieri, sia alla sede Asrem di via del Molinello, dove sarebbero intervenute perfino le forze dell’ordine, a causa di file considerevoli createsi e anche per le vaccinazioni all’ospedale San Timoteo, in merito arriva anche una testimonianza diretta: «Ho portato mia madre di 88 anni a fare il vaccino (cosa positiva). Ma ahimè devo far risaltare ancora una volta la disorganizzazione regnante. Non si può vaccinare dove ci sono tutti gli ambulatori questo crea una confusione indescrivibile. Non ci sono informazioni bisogna addentrarsi fra la gente per scoprire dove prendere il numerino per la attesa. Una sola postazione di vaccinazione, dopo fatta devi aspettare in una stanzetta 15 minuti per eventuali effetti collaterali, insieme ai parenti che accompagnano i vecchietti. Infine si sono creati degli assembramenti che con altra organizzazione si potevano evitare? Mi sono preoccupato. Per finire c'è un proverbio che dice "i foderi combattono e le spade stanno appese". Se non si capisce poi lo posso spiegare», ci ha riferito Antonio.