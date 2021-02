Emergenza Covid, il sindaco Roberti chiede alle aziende di rafforzare misure di sicurezza

TERMOLI. Nei giorni scorsi il sindaco di Termoli Francesco Roberti con una nota, tramite il Consorzio della Valle del Biferno, ha chiesto alle aziende presenti sul territorio di rafforzare i presidi e le misure di sicurezza per i lavoratori all’interno delle fabbriche al fine di fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Il primo cittadino ha anche invitato, ove possibile, ad attivare campagne di prevenzione per monitorare al meglio l’andamento dei contagi.

Di seguito la nota inviata.

Spettabile Consorzio Industriale della Valle del Biferno, considerata l’emergenza

epidemiologica in corso, si chiede di informare le aziende presenti sul vostro territorio di rafforzare le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro e di garantire a tutto il personale gli opportuni dispositivi di protezione individuale ed ogni altra misura necessaria ad arginare potenziali contagi.

Considerato lo screening che a breve organizzerà l’amministrazione comunale per verificare lo stato dei contagi sul territorio, si invita, ove possibile, ad attivarsi per intraprendere medesime campagne di prevenzione presso i luoghi di lavoro sul personale dipendente al fine di avere un esatto monitoraggio della situazione e per contribuire al contenimento del contagio.

Certi di una fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.