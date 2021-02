TERMOLI. Nel pomeriggio saranno unità del personale paramedico ad arrivare per prime all’ospedale da campo allestito dalla Croce Rossa (polo logistico di Avezzano) al San Timoteo di Termoli.

Tutto è pronto, le tre tende con otto posti ciascuna sono state allestite in ogni dettaglio e daranno sfogo a pazienti non Covid che potranno così liberare altre ali del nosocomio di viale San Francesco.

Stamani in sopralluogo il direttore della Protezione civile molisana, Manuel Brasiello, il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano e il commissario ad acta Angelo Giustini, hanno visitato la struttura, di nuova generazione, che di fatto viene inaugurata proprio a Termoli, tanto da calamitare l’attenzione delle tv nazionali, con tanto di collegamenti in diretta, come Agorà stamani.

Hanno incontrato sia il responsabile di campo Pierluigi De Ascentiis che il primario del Pronto soccorso Nicola Rocchia, ora l’obiettivo è quello di portare tutto il personale necessario, le 27 unità tra medici, infermieri e Oss, che dovranno coprire i tre turni.

Ma fattore ancora più importante, forse, è quello che riguarda le Terapie intensive, nell’occhio del ciclone negli ultimi giorni, specie dopo il video esclusivo trasmesso da Termolionline con Camilla Caterina e la risposta del Ministero della Salute. Da oggi al lavoro sia per sistemare gli spazi interni all’attuale area grigia e alla rianimazione esistente, che potrà accogliere pazienti Covid, sia i moduli esterni aggiuntivi, dieci quelli previsti al San Timoteo, con l’area prospiciente l’ingresso del San Timoteo e laterale al Pronto soccorso divenuta già cantiere, si spera che sia rispettato il programma del 12 marzo.





Infine, c’è speranza, ancora, anche per l’ospedale Vietri, poiché stamani, alle 10.50, Giustini e Florenzano si sono recati nel nosocomio frentano, visitandolo, assieme a Puchetti, Civitella e Giorgetta.

In merito alla Rianimazione Covid è intervenuto anche Vittorino Facciolla, che ieri sera aveva sollecitato i lavori: «Abbiamo appena ricevuto una bellissima notizia, quella che aspettavamo da tempo e cioè che finalmente è stata data disposizione dalla Asrem affinchè la rianimazione dell'ospedale San Timoteo verrà adattata e resa a tutti gli effetti una rianimazione Covid.



Questo consentirà di avere nuovi posti di terapia intensiva Covid qui in basso Molise che è ciò che tutti aspettavamo da tempo.

Ma ora bisogna volare. Dalla firma del provvedimento all'esecuzione dello stesso non deve passare neanche un attimo.

Siamo soddisfatti perché questo vuol dire che il nostro essere costantemente vigili e le nostre denunce sono servite e hanno avuto una ricaduta utile per il nostro territorio. Bene così. Andiamo avanti.