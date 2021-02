LARINO. Hanno lasciato il San Timoteo alle 10.50 per dirigersi al Vietri, il commissario ad acta Angelo Giustini e il direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano si sono recati a Larino, incontrando il sindaco Pino Puchetti, presente in degelazione con Maria Giovanna Civitella, Giuseppe Bonomolo e Giulio Pontico. Presenti anche Giovanni Giorgetta direttore del distretto sanitario del basso Molise e il responsabile tecnico Giovanni Quici.

Per loro un sopralluogo nelle varie zone dell'attuale casa della salute e poi in conferenza stampa, per rispondere alle domande sul destino del medesimo Vietri.

Puchetti ha ringraziato i due manager della presenza al Vietri e ricordato come sia importante realizzare un reparto nella struttura ospedaliera frentana che serva all’intero territorio bassomolisano così duramente colpito dalla diffusione del contagio, anche a causa delle varianti.

L’assessore Civitella ha rivolto un accorato appello ai due esponenti della sanità molisana "spogliatevi del vostro ruolo tecnico e fate qualcosa perché qui la gente muore”.

Ringraziamo i colleghi di ViaggionelMolise.it per le immagini.