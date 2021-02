TERMOLI. A distanza quasi di una settimana dalla sua scomparsa, continuano ad arrivarci testimonianze d'amore che tanti cittadini termolesi vogliono manifestare nei confronti di Carmine D'Angelo che per via di questo maledettissimo Covid ci ha lasciato troppo presto. Oggi un gruppo di giovani calciatori che hanno avuto l'onore di far parte delle squadre presiedute dal Presidente Carminuccio hanno voluto consegnare una targa ricordo nelle mani del figlio Fabio, davanti a quel simbolo che è lo stadio Cannarsa che di Carmine è stata la casa. Oltre alla targa, a Fabio - ancora ovviamente scosso dell'accaduto e commosso dal gesto dei ragazzi - gli è stata consegnata anche una lettera.

Eccola: "Abbiamo avuto la fortuna e l’onore di sudare la maglia mentre tu, caro Presidente, eri sempre sopra gli spalti a sostenerci, con quel sorriso e quella voglia di vivere che sapevi trasmettere a tutti. Le tue infinite barzellette hanno fatto ridere chiunque, ma la cosa che ricordiamo maggiormente è il tuo senso di sportività dopo ogni partita. Sapevi riunire tutti davanti ad un tavolo facendo dimenticare con il tuo immenso umorismo quello che era successo nel rettangolo di gioco. Quello che ci hai lasciato nel percorso fatto insieme sono sicuramente sani principi e valori di cui lo sport di oggi ha sicuramente bisogno. Per fortuna, noi, abbiamo avuto un insegnante come te. Ci siamo promessi che quel senso di sportività lo porteremo sempre con noi, su ogni campo, su ogni pallone, nella vita. GRAZIE. Ah quasi dimenticavamo, mo che ci rivediamo, insieme a ‘na tazz’ ci devi finire di raccontare ancora l’ultima barzelletta.

Buon viaggio Presidente!"