TERMOLI. Per il Movimento 5 Stelle di Termoli il Covid-19 è una "brutta bestia".

«Per combatterla dobbiamo agire su tutti i fronti. Senza entrare nel merito delle scelte personali VAX - NO VAX riteniamo che in questo momento decongestionare i nosocomi con terapie a domicilio mirate e con una efficiente campagna vaccinale sia una necessità, fermo restando il principio di autodeterminazione.

Dal Report aggiornato al 25.02.2021 del Ministero della Salute, in Molise sono stati consegnati 28.195 dosi di vaccino e somministrate 18.690.

Il Presidente della Regione Molise ha reso noto che entro il 29 marzo arriveranno in Molise 46.640 dosi di vaccino anti Covid della Pzifer, Moderna e Astrazeneca.

Tanto premesso, in ragione della grave emergenza che vede coinvolta la nostra Regione con ben 33 paesi in zona rossa, in data odierna abbiamo inoltrato missiva al Ministro della salute Roberto Speranza, al Presidente della Regione Molise Donato Toma, al commissario alla sanità Angelo Giustini, al commissario straordinario per l'emergenza Covid Oreste Florenzano affinché pongano in essere tutte le azioni necessarie per intensificare la somministrazione dei vaccini in Molise anche con l'ausilio dei Medici di medicina generale (Mmg) o altre categorie, implementando i punti vaccinali per arginare la veicolazione del Virus e decomprimere le strutture ospedaliere con particolare attenzione alle zone maggiormente colpite del Basso Molise».