Quisimuore, «Insieme possiamo tornare a esistere»: adesione al lutto cittadino

TERMOLI. Nella giornata di venerdì 26 febbraio, alcuni Comuni molisani hanno disposto il lutto cittadino.

«Lontani da qualsiasi discorso politico e con grande empatia hanno scelto di aderire all'iniziativa del nostro gruppo spontaneo #QuiSiMuore-SOS Molise, per dedicare un giorno alla memoria di tutte le persone defunte a causa della pandemia, per stringerci tutti attorno alle famiglie e al loro dolore. E’ un gesto che crediamo possa unirci come comunità, per superare insieme la tragica situazione che stiamo affrontando.

Chiunque voglia #prendere parte individualmente e manifestare la propria #solidarietà può condividere sulla propria pagina la foto-simbolo di M. Lomma qui allegata, in segno di supporto all'iniziativa.

Nella stessa giornata, il Sindacato Operai Autorganizzati, ha indetto uno sciopero di 8 ore. Solidali con le famiglie delle vittime e con l'intera comunità regionale, ribadiscono la necessità di maggiore sicurezza nelle fabbriche e sui posti di lavoro.

La sanità è una questione pubblica, un diritto fondamentale, una garanzia sulla vita di tutti e tutte, ognuno di noi è coinvolto. Solo insieme possiamo uscirne, possiamo tornare a lavorare, ad andare a scuola, a vivere le piazze e i luoghi di socialità in tutta libertà.

Solo insieme possiamo tornare a esistere», fanno sapere gli organizzatori.