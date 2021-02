CAMPOBASSO. Le nuove Terapie intensive, i moduli esterni aggiuntivi, saranno disponibili dal 3 marzo nel capoluogo, al Cardarelli, e dal 12 marzo a Termoli e Isernia, per un totale di 26 posti letto di rianimazione Covid.

Intanto, è stata sbloccata la vicenda relativa alla rianimazione del San Timoteo, che potrà ospitare pazienti positivi. Ma la pressione sulle Terapie intensive non cala, come dimostra l’ennesimo trasferimento di un degente fuori regione, attraverso la Cross.

Terapie intensive oltre il limite massimo e così i pazienti molisani vengono portatiin altre strutture ospedaliere. L'elicottero dell'Aeronautica militare è atterrato a Campobasso (area Selva Piana) alle 15 in punto. Ad attenderlo Vigili del fuoco e Polizia municipale. Un'ora dopo il decollo, con a bordo un uomo che ha bisogno della rianimazione. Poco più di 60 minuti per raggiungere la capitale, l'istituto clinico Casal Palocco, divenuto centro Covid-19 con la denominazione Covid 3 hub. Si tratta del terzo trasferimento di giornata. In precedenza altri due pazienti avevano lasciato il Cardarelli di Campobasso con destinazione Neuromed di Pozzilli e Caserta.

Ringraziamo TeleRegione per le immagini video.