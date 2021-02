CAMPOBASSO. In Molise sono state somministrate il 70% delle dosi a disposizione di vaccini anti-Covid, pari a 19.667, con 12.431 prime dosi e 7.236 dosi di richiamo. Delle prime dosi ci sono 11.993 della Pfizer-BioNTech e 437 di AstraZeneca. A livello nazionale sono state vaccinate con prime e seconde dosi 1.360.883 persone, mentre il totale delle dosi somministrate sono state 3.921.947, su 5.198.860 dosi a disposizione, pari al 75,4%.

La campagna di vaccinazione contro l’epidemia Covid sta registrando un confortante incremento. Da lunedì 22 febbraio sono state effettuate in media oltre 100mila somministrazioni al giorno e il 24 febbraio è stato raggiunto il picco di 102.433 dosi. Lo ha comunicato il Commissario straordinario.

Negli stessi giorni sono iniziate a Roma le vaccinazioni anti-Covid per il personale scolastico, mentre prosegue la somministrazione prevista per le Forze dell’ordine presso l'Hub vaccinale di Fiumicino della Regione Lazio. La struttura è stata predisposta dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con la Regione Lazio e Adr Aeroporti di Roma.

I docenti e il personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) prenotati hanno ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca.