«Test sierologici di massa per valutare l'efficacia delle vaccinazioni»

CAMPOBASSO. Il segretario regionale della Fials, Carmine Vasile, ha inviato una istanza ai vertici Asrem. Dalla Fials la richiesta di avvio della valutazione interna sull'efficacia dei vaccini, con la richiesta di effettuazione dei test sierologici di massa, gratuiti.

"Allo scopo di ottimizzare il risultato dell'enorme dispiego di risorse umane ed economoche da parte dell'Azienda per la copertura vaccinale dei propri dipendenti, sarebbe opportuno passare a una fase di verifica della auspicata e reale efficacia immunitaria raggiunta dagli stessi, in considerazione della possibilità che casi di "non responders" non identificati rischino di inficiare gli sforzi prodotti finora, con la conseguenza di riattivare le possibilità di contagio all'interno degli ospedali. Si fa inoltre presente l'emergere di un'altra condizione, relativa ai molti dipendenti, già ammalatisi di polmonite da Covid, per i quali si possa procedere all'effettuazione di una dose vaccinale come "richiamo", opportunità condizionata, tuttavia, dal livello delle Immunoglobuline neutralizzanti presenti nel siero. Per queste ragioni, è giocoforza richeidere di sottoporre a test sierologici i dipendenti che rientrassero nelle condizioni sopra descritte. Il sindacato è consapevole che il progetto è oneroso e ambizioso, ma è importante per capire cosa succede veramente dopo la vaccinazione di massa, in cui sono stati coinvolti i nostri operatori».