​Il Molise si può visitare in realtà virtuale grazie al progetto MoVi-Molise

Al giorno d'oggi, grazie alle nuove tecnologie, siamo in grado di fare di tutto. Basta un PC o uno smartphone o tablet connessi a internet per fare la spesa, ascoltare la musica, trascorrere il tempo libero giocando a videogiochi multigiocatore con persone che si trovano all'altro capo del mondo. Ma non è tutto, oggigiorno possiamo persino viaggiare.



Proprio così, grazie alla realtà virtuale sono sempre di più i Paesi, le regioni o le città che decidono di investire nella promozione turistica permettendo alle persone di visitare i loro luoghi più incantevoli attraverso gli strumenti più all’avanguardia.

Il Molise non è da meno e la startup locale Sharevision s.r.l.s. ha collaborato con la Direzione Regionale Musei Molise per sviluppare la piattaforma denominata MoVi-Molise Virtuale.

Cosa si trova su questo portale? Contenuti originali che permettono di conoscere meglio una regione italiana ricca di storia e tradizioni e che è poco nota ai più. Grazie a tour digitali e panoramiche a 360º si possono visitare online paesaggi naturali, musei e siti archeologici, conoscere meglio feste e tradizioni locali e vedere da vicino reperti archeologici riprodotti in 3D.

L’intenzione del progetto è quella di offrire una promozione territoriale, culturale ed artistica della regione Molise attraverso uno strumento all’avanguardia come la realtà virtuale. Con uno speciale visore VR (Virtual Reality) si ha la sensazione di trovarsi immersi nel paesaggio prescelto e questo tipo di esperienza coinvolge i sensi in modo speciale offrendo un’esperienza anche emotivamente significativa.

La realtà virtuale è uno strumento che può rappresentare un’interessante opportunità di marketing in ambito turistico, negli scorsi anni questa tecnologia è stata utilizzata in modo originale in diversi contesti.

Turismo Australia, nel 2016, ha lanciato film a 360º di esperienze acquatiche per permettere a chiunque di fare una seduta di snorkelling nella zona della grande barriera corallina.

Marriott Hotel, già nel 2014, aveva introdotto cabine di “teletrasporto” per consentire agli ospiti di visitare destinazioni in cui la catena di hotel aveva altre strutture.

Carnival Cruise Line ha invece collaborato con una star di YouTube e Instagram per farlo comparire in un video a 360º creato appositamente per promuovere il Carnival Vista, la sua nuova nave.

Expedia ha organizzato una raccolta fondi per l’ospedale infantile St. Jude scegliendo quattro bambini ospiti per cure e trattamenti e offrendogli la possibilità di visitare il posto dei loro sogni grazie alla realtà virtuale.

Alcuni impiegati di Expedia sono stati inviati nelle destinazioni scelte dai bambini a riprendere i luoghi e in un’installazione speciale nell’ospedale sono state proiettate le immagini in diretta per permettere ai bambini di vivere così un’esperienza immersiva, interattiva e comunicando con gli impiegati di Expedia nella destinazione. Grazie alla messa online dei video Expedia ha raccolto 20.000 dollari per l’ospedale.

La realtà virtuale è una tecnologia che sta evolvendo di anno in anno e il settore del turismo ha già intuito le sue potenzialità. Chiunque voglia visitare il Molise restando comodamente seduto nel suo salotto ora può farlo grazie a MoVi-Molise e se avesse voglia di vedere dal vivo le meraviglie di queste terre la regione lo aspetta a braccia aperte.