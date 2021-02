Molise zona rossa da lunedì 1° marzo, Toma chiede un commissario al Governo

CAMPOBASSO. Il Molise diventa zona rossa, lo afferma su Facebook il Governatore Donato Toma: «Ho richiesto di rendere tutta la regione Molise "zona rossa" da lunedì 1º Marzo. Il Governo ha accolto la mia istanza. È un momento delicato per il nostro territorio e chiedo al Governo - che gestisce la Sanità in Molise attraverso un Commissario nominato da Roma - di cambiare strategia e attivare tutte le misure necessarie. Da parte della Regione, per le residue competenze che ci rimangono, siamo a disposizione».