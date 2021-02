Bottigliata in testa al tabaccaio e fuggono coi soldi presi dalla cassa, rapina nel borgo

TERMOLI. Altro che zona rossa, c'è che si permette persino di assalire un tabaccaio, ferendolo e rapinandolo.

Intorno alle 19.30, minuto più, minuto meno, in due sono entrati nella tabaccheria del borgo antico e hanno aggredito il tabaccaio, dandogli una bottigliata alla testa. Avevano il volto travisato, anche con le mascherine. Dopo aver neutralizzato l’esercente, hanno prelevato i soldi dalla cassa e sono fuggiti via. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli, per effettuare i rilievi del caso.