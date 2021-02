«Cinque medici militari dell'Esercito arriveranno in Molise domenica pomeriggio»

ROMA. “Cinque medici dell’Esercito provenienti dal Policlinico Militare di Roma, che è stato riconvertito in hub Covid ad aprile dello scorso anno, arriveranno domenica pomeriggio a Campobasso per supportare la sanità della Regione. Gli Ufficiali medici sono stati tutti impegnati dall’inizio della pandemia nella lotta al nuovo coronavirus e vantano un’esperienza specifica considerevole; rappresenteranno quindi un’importante risorsa aggiuntiva in una fase di grande criticità. Ringrazio a nome dei cittadini del Molise tutti coloro i quali hanno reso possibile questo supporto importantissimo a tempo di record”. E' quanto afferma su Facebook l'onorevole di Italia Viva Giusy Occhionero.