«Docenti e personale Ata possono aderire alla campagna vaccinale»

TERMOLI. La professoressa Mariangela De Gregorio, docente e componente della direzione del Circolo Pd di Termoli, evidenza come oggi, 27 febbraio 2021, sia davvero un giorno molto importante per la comunità scolastica di Termoli e del nostro amato Molise.

«Sarà possibile, infatti, per Il personale scolastico docente e non docente, (studenti esclusi) di età compresa tra i 18 e i 65 anni, manifestare il proprio interesse alla campagna vaccinale anti Covid-19.

Come già avvenuto in Piemonte, Toscana, Lazio, Campania e Puglia insegnanti e personale Ata della scuole e delle università molisane disporranno ora di un concreto mezzo per sconfiggere il Virus che continua a mietere vittime.

Come Dem di Termoli, auspichiamo la massima diffusione di questa bellissima notizia e la massima adesione affinché presto si possa, in sicurezza, tornare guardare gli occhi dei nostri studenti non più attraverso uno schermo, a ricostruire la relazione educativa e a vivere

