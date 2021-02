​I presidi molisani esclusi dalle vaccinazioni: “Non c’è criterio, siamo esposti quanto gli altri”

TERMOLI. Una buona notizia a metà. Dopo vari solleciti da parte dei rappresentanti di categoria, dalle 9 di questa mattina sono state attivate anche in Molise le adesioni al vaccino anti-Covid per il personale scolastico, docente e non. Sarebbero 12 i punti vaccinali individuati sul territorio, stando al resoconto della riunione fra le segreterie sindacali regionali e il direttore generale dell’Asrem Florenzano, il sottosegretario all’Istruzione Di Baggio e la Dirigente dell’Usr Sabatini.



L'evento porta una ventata di sollievo nella comunità scolastica, sempre e unanimemente riconosciuta come una delle più esposte al rischio di contagio che purtroppo non ha tardato a verificarsi ad ogni ripresa della didattica in presenza e in Molise in particolar modo durante questa terza ondata.

Nel sistema c’è però una defezione che ha sollevato malcontento, non è chiaro se per dimenticanza o per scelta. Risultano infatti temporaneamente esclusi dalla vaccinazione i dirigenti scolastici.

Tempestiva la lettera al presidente Toma e ai vertici sanitari da parte della Confsal-Anaps per evidenziare l’errore. “Quale sarebbe la ratio? Anche i presidi sono immersi a 360 gradi nell’ambiente scolastico ed esposti quotidianamente al contatto con lavoratori, studenti, genitori, enti locali” commenta Maricetta Chimisso, preside dell'Istituto alberghiero "Federico II di Svevia" di Termoli. “Confido che sia solo una dimenticanza in buona fede”.

Al momento è possibile soltanto prenotarsi sul portale adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it , mentre la campagna vera e propria prenderà il via in data da definirsi. La prenotazione è attiva solo per la fascia d'età compresa fra i 18 e i 55 anni, mentre è in arrivo anche quella per il personale fino ai 65 anni; non sono compresi, come da piano nazionale, gli studenti.